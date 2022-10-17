حدد المعهد الوطني للتطوير المهني نقاط التطوير اللازمة عند التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات، وأكد في دليل الاحتساب أن نقاط التطوير لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية تستهدف من يشغل رتبة معلم أو معلم ممارس أو معلم متقدم وتحدد طبقا لشروط عدة منها أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي، وأن يكون التطوير متوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص، وأن يرتبط بالمعايير والمسارات المهنية للمعلمين، وأن تكون أوعية وأنشطة التطوير معتمدة من المعهد الوطني، وألا يكون التطوير منتهيا بمؤهل علمي، وألا يكون التنفيذ من مهمات عمل شاغل الوظيفة التعليمية نظاماً، وأن تحتسب النقاط لطالب الترقية وفق معادلة الاحتساب (النقطة = ساعة تطوير مهني)، وأن يحصل طالب الترقية على التطوير المهني خلال مدة بقائه في الرتبة على أن تحتسب لمرة واحدة فقط.وبين الدليل أن نقاط التطوير المهني لطالب الترقية تحسب تراكمياً سواء كان منفذا أو مستفيدا على أن يحقق طالب الترقية سنوياً ما لا يقل عن 25 نقطة وذلك خلال مدة جواز الترقية نظاماً، وأن يحقق طالب الترقية الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني خلال مدة بقائه في الرتبة.