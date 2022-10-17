رصدت عدسة «عكاظ» بدء أعمال الإزالة في حيي «أم السلم وكيلو14» اللذين يمثلان آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، ومن المتوقع انتهاء أعمالها في 29 أكتوبرالجاري لتبدأ أعمال رفع الأنقاض تمهيدا لإعلان انتهاء كافة أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة في 29 يناير 2023م.وتستهدف هذه المرحلة إزالة 26 حياً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع، إلى جانب الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع، وتبلغ الأحياء العشوائية المستهدفة من عمليات الإزالة 32 حيًّا، تمت إزالة 30 منها وتبقى حيان هما «حي السلم، وكيلو 14»، أما بقية الأحياء فستخضع للتطوير ولن تُزال.وتضم الأحياء العشوائية في محافظة جدة ثول، ذهبان، النزهة، الربوة، العزيزية، مشرفة، الرحاب، بني مالك، الرويس، الشرفية، بترومين، الكرنتينة، الثغر، الثعالبة، النزلة اليمانية، القريات، غليل، مدائن الفهد، الجامعة، الروابي، البغدادية، الكندرة، العمارية، الصحيفة، البلد، السبيل، الهنداوية، الخمرة والسرورية، الخمرة الثعالبة، الخمرة القرينية، القوزين، الحمدانية، بريمان، قويزة، المنتزهات، الكيلو 11، كيلو 14 الشمالي، كيلو 14 الجنوبي، كيلو 15، كيلو 16، كيلو 18 الشمالي، كيلو 18 الجنوبي، الهوارنة، الكيلو 23، المحاميد والفاو والحذيفات.وشهدت المرحلة الأولى إزالة أحياء النزهة، السلامة، بترومين، الثغر، الثعالبة، النزلة اليمانية، القريات، غليل، مدائن الفهد، البغدادية، الكندرة، العمارية، الصحيفة، البلد، السبيل، الهنداوية، الكرنتينة. فيما تم استئناف إزالة أحياء بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي.وكشفت مصادر «عكاظ» أن الأحياء التي لن تزال سيتم تطويرها بهدف تحسين مستوى خدماتها لتتناسب مع القاطنين فيها بغرض تحقيق أعلى جودة من الحياة المعيشية.