وضع قطاع الهيئات الملكية اللمسات النهائية على إطلاق مشروع اللائحة المنظمة للأنشطة الترفيهية في محافظة العلا بهدف تنظيم القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال خلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الترفيهي لتعزيز التنمية الاقتصادية في النطاق الجغرافي لمحافظة العلا.وبحسب المشروع الجديد تتولى الهيئة إصدار التراخيص لممارسة النشاط الترفيهي أو إنشاء أو تشغيل مرفق ترفيهي أو تقديم خدمات دعم النشاط الترفيهي وتصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية وخدمات دعم النشاط الترفيهي، وتحديد الشروط والوثائق اللازمة لإصدار التراخيص والرقابة على ممارسي أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة للتأكد من التزامهم بأحكام الأنظمة واللوائح، وما في حكمها وتحصيل رسوم التراخيص ومقابل الخدمات، واستقبال طلبات استردادها لصالح المتقدمين للترخيص متى ما استدعت الحاجة، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة. ونصت اللائحة أنها لا تشمل الأنشطة الترفيهية أي نشاط يتضمن حدثا خاصا غير مخصص لحضور العموم، ويعد في حكم ذلك حفلات الزفاف والحفلات الخاصة والمناسبات العائلية والشخصية التي تتطلب دعوات خاصة.وألزمت اللائحة الهيئة بعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص، البت بالطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال جميع المتطلبات ويتم إخطار طالب الترخيص بالموافقة أو الرفض مباشرة، كما يجب على ممارسي أي نشاط ترفيهي داخل النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعهم وفق أحكام اللائحة والتعليمات خلال 90 يوما من تاريخ سريان أحكام اللائحة في النطاق الجغرافي وهي: محافظة العلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظّم، وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقا.