واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين بدعم من الجهات الأمنية، وأسفرت عن مخالفة 18 من الباعة الجائلين وممارسي الأنشطة المحظورة على الواجهات البحرية، خلال إجازة نهاية الأسبوع، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري والحد من المخالفات البلدية.وأوضحت الأمانة أن إدارة الواجهات البحرية تمكنت مخالفة من يمارسون تأجير الدبابات والخيول، والذين يشكلون خطراً على المتنزهين، كما صادرت بسطات مخالفة تعرض منتجات متنوعة بطرق عشوائية.