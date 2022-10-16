أطلقت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، معرض «مبدعون»، لعرض مشاريع ومنتجات وأفكار وأعمال طلاب وطالبات الجامعة، وإبراز إبداعاتهم للمجتمع، وذلك في مجمع تجاري بأبها، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، حرص العمادة على دعم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع والأعمال والأفكار المميزة، وتمكينهم من الوصول للمجتمع، لافتاً إلى أن معرض «مبدعون» يضم مشاركة أكثر من 45 طالبًا وطالبة في عدد من المجالات، فيما تقوم وكالة العمادة للأنشطة على المعرض في إطار تفعيل دورها في دعم أنشطة طلابها داخل الجامعة وخارجها، بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية، وتأهيل جيل واعد يعكس التطور والنمو الذي يحظى به شباب وشابات الوطن في ضوء متطلبات رؤية المملكة 2030.

من جهتها، نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة بكلية التمريض بأبها، برنامجاً للتوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار «رايتك وردية»، وذلك في مجمع تجاري بأبها، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وشهد انطلاق البرنامج وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، واطلع على الأجنحة المشاركة، والتي شملت أجنحة لقياس السكر والضغط، والتوعية بأمراض القلب والروماتيزم، وأخرى للتثقيف والتوعية بسرطان الثدي، إضافة إلى أجنحة للفحص المبكر عن سرطان الثدي، فيما أوضحت عميدة كلية التمريض بأبها الدكتورة عايدة القرني، أن البرنامج أقيم بمشاركة عدد من الجهات، وبمشاركة طالبات الكلية، بهدف خدمة المجتمع من خلال تثقيفه وتوعيته بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للرجال والنساء، لافتة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 150مستفيداً ومستفيدة، من بينهم 30 حالة فحص تم خلالها تحويل 12 حالة اشتباه لمستشفى أبها العام، كما أكدت على أهمية الفحص المبكر، ودوره في علاج سرطان الثدي بنسبة 95%، مشيرة إلى حرص الكلية على الخروج للمجتمع بهذا البرنامج الذي يركز على توفير عيادات فحص مبكر لتحقيق دور الجامعة تجاه مجتمعها، إضافة إلى الحملة التوعوية المصاحبة عبر عرض مواد مرئية في مقر الحملة، وكذلك توزيع عدد من المطبوعات التوعوية للمساهمة في حث المجتمع على الفحص المبكر للحد من انتشار هذا المرض.