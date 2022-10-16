أجرى فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الهدا العسكري، أمس (السبت)، عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا في بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت صحة الطائف أنه بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت نحو 10 ساعات، ونقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والقرنيتين ونقلها لعدد من المرضى، حيث تم نقل كلية لمريض بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالرياض، وكلية لمريض بمجمع الملك فيصل بالطائف والقرنيتين لمريض بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبقية الأعضاء ستتم زراعتها لمرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

يذكر أن هذه العملية تعد خامس عملية تتم لنقل الأعضاء بمستشفيات صحة الطائف، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.