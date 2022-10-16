كشفت النيابة العامة العقوبات المترتبة على كل من يساهم بدخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك.

وبينت النيابة أن عقوبات جريمة تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر ملخص الحكم القاضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.