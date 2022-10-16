غادر رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، جدة اليوم (الأحد)، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.