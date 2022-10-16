نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القرني، الذي سلّمه تقريراً عن الأعمال الميدانية والتوعوية لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وثمن نائب أمير منطقة نجران، النتائج الإيجابية التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود، وقطع ما يخطط له مروجو هذه الآفة.