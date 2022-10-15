استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في جدة اليوم (السبت)، كلا من وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا إبراهيم باتل، ووزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا بجنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، والعلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل التعاون المشترك في قطاعي المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن بشكلٍ عام، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجالات علوم الأرض وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن.

حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني.