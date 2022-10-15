التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في جدة اليوم (السبت)، بوزير المواصلات بجنوب أفريقيا فيكيلي مبالولا .



وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.