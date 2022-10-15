أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن منطقة «إيماجينيشن بارك» التي استحدثت ضمن مناطق موسم الرياض هذا العام، ستضم 4 تجارب مستوحاة من أشهر مسلسلات نتفليكس، ومجسمات ومعارض من أشهر الأفلام، إضافة إلى عدد من العروض اليومية المتنوعة.

وتحتوي «إيماجينيشن بارك» على منطقة مخصصة للسيارات النادرة والسريعة، ومنطقة أخرى للسيارات المعدلة، ومجموعة من متاجر بيع الهدايا التذكارية للأفلام والمسلسلات التي تتخصص المنطقة في عرض تجاربها العالمية.



وبين آل الشيخ أن موسم هذا العام سيعيش فيه الزوار تجربة جديدة في منطقة «المربع»، حيث يتم استقبالهم من خلال المتحف الوطني، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد عروضاً موسيقية وفنية راقية بساحاتها الخارجية، إضافة إلى 8 مطاعم، واثنين من المقاهي العالمية، فضلاً عن إضاءة الحديقة بشكل جديد يتناسب مع موسم الرياض الذي يحتوي على تفاصيل فوق الخيال.

وفيما يتعلق بمنطقة «سوق الزل»، أوضح آل الشيخ أنها ستحوي عدداً من العروض الشعبية الأسبوعية، وعروضًاً ضوئية على المباني، إضافة إلى عروض حية للرسم الجرافيتي لفنانين سعوديين.

ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.