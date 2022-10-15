أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/3/10 الموافق 2022/10/6 حتى 1444/3/16 الموافق 2022/10/12 عن ضبط 16,243 مخالفاً، منهم 9402 مخالف لنظام الإقامة، و4225 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2616 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 301 شخص، 37% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و5% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 16 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، فقد بلغ إجماليهم 50,132 وافداً مخالفاً، منهم 46,416 رجلاً، و3716 امرأة، في حين تمت إحالة 39,571 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2871 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8885 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.