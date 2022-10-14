أسهم التحول الرقمي في وزارة الداخلية، في تحقيق أثر مباشر في جوانب مختلفة، ففي الأثر المالي، تجاوزت الوفورات المالية 17 مليار ريال سنوياً، وفي الجانب الأمني أسهم التحول الرقمي في الحد من عمليات التزوير والتلاعب في توثيق العقود.

وفي الجانب الاجتماعي، أسهم التحول الرقمي في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وبيئياً حافظت على 559 مليون ورقة تعادل المحافظة على 35 ألف شجرة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 500 مليون كيلوغرام خلال المدة من 2018 إلى 2020، وكذلك توفير كمية المياه المستخدمة في صناعة الورق بما يعادل أكثر من 5.1 ترليون جالون خلال المدة نفسها.

وتستعرض منصة «أبشر» ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي، خدماتها للزوار، حيث شكلت بانطلاقها منذ أكثر من 12 عاماً تحولاً تقنياً، مُقدّمة بذلك خدمات وحلولاً تقنية سابقت فيها الزمن لتجسد بذلك مسيرة البناء لعصر الحكومة الإلكترونية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030 من أجل تسهيل حركة المعاملات الحكومية، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية واعتماد الشفافية والموضوعية.

وتشمل المحاور المشاركة أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030.

وتخدم «أبشر» أكثر من 26 مليون مواطن ومقيم وزائر، وقدّمت ما يزيد على 350 خدمة في العديد من القطاعات والمجالات، حيث تتيح المنصة من خلال الهوية الرقمية بالتكامل مع الجهات الحكومية الدخول من خلالها إلى المنصات الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، سعياً لتعزيز رحلة التحول الرقمي في السعودية، عبر إيجاد حلول تقنية توفر الجهد والوقت على المستفيدين وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

وكانت «أبشر» قد حقّقت أرقاماً قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، بتنفيذ 21,550,000 عملية إلكترونية، وذلك بمعدل تجاوز 79 ألف عملية يومياً، وفَّرَت للمواطنين والمقيمين والزوار خدمات إلكترونية متكاملة، لم يحتاجوا فيها إلى زيارة مقارّ قطاعات وزارة الداخلية.