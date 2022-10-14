يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية الرابعة والخامسة والسادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، ويناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تتنوع بين تقارير أداء سنوية لعدد من الأجهزة الحكومية، ومشاريع أنظمة ولوائح، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وفي ما يتعلق بجلسة المجلس العادية الرابعة التي يعقدها الاثنين القادم، يناقش تقريراً تقدّمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1437/2/26، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1442.

كما يناقش المجلس خلال ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على ما يرد في وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1442، كما يصدر قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بعد أن تُقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1443/1442، كما يصوت المجلس على ما تتضمنه وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق، يناقش المجلس خلال جلسته العادية الخامسة تقريرًا مقدمًا من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن تعديل المادة (61) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش أيضًا تقريرًا من ذات اللجنة بشأن طلب البنك المركزي السعودي استثناء البنوك والمصارف من متطلبات مدة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وما يتصل بها من أحكام ورادة في نظام الشركات.

ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1442، كما يصدر قراره تجاه صندوق التنمية الزراعية بعد أن تقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1443/1442.

وعلى صعيد أعمال جلسته العادية السادسة من السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم، يناقش المجلس فيها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1442، وتقريرًا آخر من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1442.

كما يصوت المجلس خلال ذات الجلسة على التوصيات الواردة في وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/1442، كما تستعرض لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها التي تتضمن توصياتها تجاه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1442، ويصوت أيضًا على عدد من التوصيات تجاه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بعد أن تُقدم لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال التقرير السنوي للمعهد للعام المالي 1443/1442.