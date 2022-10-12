انطلاقاً من مبدئها بالاهتمام بموظفيها، قامت شركة نوفارتس السعودية بافتتاح مكتب جديد لها في الرياض لايسن فالي، في 10 أكتوبر الجاري. تهدف الشركة بقيامها بتلك الخطوة إلى توفير بيئة عمل مريحة لموظفيها ومنسوبيها لتحفز على الإنتاج والإبداع في العمل.

الجدير بالذكر أن افتتاح المكاتب الجديدة حضرته نخبة من الشخصيات المهمة في المجتمع مثل سفير سويسرا بالمملكة صاحب السعادة الدكتور أندريه شالر، والرئيس التنفيذي لشركة تمر ياسر خطاب، والرئيس التنفيذي لنوفارتس الخليج جورج شروكنفوكس، والرئيس التنفيذي لنوفارتس السعودية الدكتور أيمن المظلوم.

وبهذه المناسبة علّق أيمن المظلوم قائلاً «تتمثل رسالة الشركة في إعادة تصوُّر طريقة تقديم العلاجات الطبية في المجالات ذات الحاجة الطبية الكبيرة، للمساعدة في تحسين جودة حياة الناس، وتطمح نوفارتس السعودية عبر هذه الرسالة إلى إعادة تصوّر مكان عملها، وتحسين الطريقة التي تُؤدى بها الأعمال، ما يتيح أفضل بيئة عمل لموظيفها»، مضيفاً «إنه لشرف عظيم الاحتفال اليوم بحدث مهم ضمن مسيرة نوفارتس المزدهرة، بحضور سفير سويسرا بالمملكة صاحب السعادة الدكتور أندريه شالر، والرئيس التنفيذي لشركة تمر السيد ياسر خطاب».

كما علق بدوره جورج شروكنفوكس، الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس الخليج، قائلاً «افتتاح نوفارتس السعودية مكتب جديد لها في الرياض هو خطوة مهمة لدعم وراحة موظفيها، إضافة إلى قيامها بتوفير أفضل بيئة عمل لهم، والمُضي قدماً بجهود التطوير بهدف تحقيق مهمة نوفارتس لخدمة المرضى و تحسين حياة الانسان».

من جانبه عبّر سفير سويسرا بالمملكة صاحب السعادة الدكتور أندريه شالر عن فخره بافتتاح نوفارتس المكتب الجديد لها في الرياض، واصفاً الخطوة بالأكثر من مجرد تشييد مبنىً حديث، بل نقطة محورية جديدة في مسيرة نوفارتس التي تقدم من خلالها أحدث ابتكاراتها في المملكة، مضيفاً أن هذه البيئة الجديدة محفّزة لفريق نوفارتس للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير حلول رعاية صحية أكثر تطوراً.

أما الرئيس التنفيذي لشركة تمر السيد ياسر خطاب فقد قدّم تهانيه لإدارة شركة نوفارتيس بهذه المناسبة، واصفاً الخطوة بالمسار المتماشي بديناميكية مع متطلبات السوق السعودي، والداعم لرحلة النمو من أجل زيادة الإنتاجية.

عن نوفارتس

تعمل نوفارتس للأدوية على تطوير مفهوم الطب والعلاج للمساعدة في تحسين جودة حياة الناس للتمتع بصحة أوفر. وبوصفها شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الأدوية، تستخدم نوفارتس أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع علاجات تساعد في تحسين جودة حياة الشعوب في المناطق الأشد احتياجاً للدواء. وفي إطار سعيها المتواصل لإيجاد علاجات جديدة، تحتل الشركة مكانة متقدمة بين أفضل الشركات العالمية في مجال البحث والتطوير. تصل منتجات نوفارتس إلى نحو 800 مليون شخص على مستوى العالم، ونسعى للتوصل إلى حلول ابتكارية للتوسع في دعم حصول المرضى على أحدث العلاجات.