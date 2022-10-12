أوضح مدير عام إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق لـ«عكاظ»، أنه بناءً على مشاهدة حيوان أسود بمقطع فيديو انتشر مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي، قام شخص بتصويره بمنتزه المربع السياحي في محافظة أحد رفيدة، وعلق عليه باستغراب شديد بأنه ليس كلباً، بحكم حجمه الكبير، فقد تم توجيه فريق مسح ميداني للمنتزه وما جاوره، وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي خلال 48 ساعة.

وقال البوق «من خلال اطلاعي المبدئي على المقطع المتداول، فمن الأرجح أنه كلب هجين، ولا يستدعي قلق وخوف الأهالي على الإطلاق»، نافياً شائعة أن يكون حيواناً مفترساً.