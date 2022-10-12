وجّه رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري لفت نظر إلى أكثر من 100 عضو هيئة تدريس بسبب الغياب والتأخير عن مراقبات الاختبارات، وأبلغت مصادر «عكاظ» أن محاضر غياب وتسيّب في المراقبات رفعتها الكليات لرئيس الجامعة، ومن الملاحظات أيضاً عدم تعاون الأعضاء مع الكلية في أداء المراقبة على الاختبارات النهائية ما يعد إخلالاً بسير العملية التعليمية، كما أن هذا السلوك يعد منافياً للفقرة 4 من المادة الـ38 من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس التي نصت على: «أن يشارك عضو هيئة التدريس بفعالية في أعمال القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة». ووجهت الجامعة تنبيهات خطابية لعدم تكرار هذه المخالفة، وفقاً للمادة الـ91 من اللائحة ذاتها، وتوعدت الجامعة المخالفين باتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها وفقاً لنظام التأديب باللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس.من جانبهم، كشف أعضاء في هيئة التدريس لـ «عكاظ» أن المراقبات يفترض أن تكون من مهمات الموظفين الإداريين حتى لا يحمّل العضو عبئاً مضاعفاً إلى جانب تدريس طلابه والأبحاث العلمية التي تحتاج وقتاً يتفرّغ لها العضو، أو أن يكلف كل عضو باختبار طلابه فقط. وأضافوا أن جامعات تطبق هذا الأمر، بخلاف أن اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة ومن في حكمهم لا تلزمهم بمراقبات الاختبارات.