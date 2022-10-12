كشفت وزارة الداخلية أحدث دورياتها الأمنية المزودة بأنظمة تقنية عالية الدقة ترصد المخالفات المرورية والجنائية في آنٍ واحد بتقنية عالية، وتعد الدوريات الحديثة نموذجاً أولياً وفق مصادر «عكاظ»، وتم إطلاقها مرحلةً أوليةً في منطقة الرياض، عبر دوريتين أمنيتين باشرت مهماتهما في رصد المخالفات المرورية، وتحتوي الدورية على تقنيات حديثة منها رادار وكاميرا تدور بزاوية 360 درجة لرصد المخالفات المرورية كاملة كالسرعة والجوال وحزام الأمان.واحتوى الجزء السفلي على كاميرتين أماميتين وكاميرتين خلفيتين لرصد المركبات المطلوبة أو المطلوب أمنياً حتى في حال كان المطلوب في مركبة غير مطلوبة، ويظهر تحذير على شاشة الجهاز داخل الدورية، ويعمل نظام الدورية الأمني على استعراض كافة المعلومات للمطلوب أمنياً أو للسيارة المطلوبة.