طالبت أمانة المدينة المنورة من أصحاب العقارات في حي المصانع بصكوك الملكية بناء على دعوة هيئة تطوير المدينة المنورة لتنظيم وتطوير الحي الذي يقع شمال المسجد النبوي الشريف ولا يبعد غير أمتار قليلة عن المنطقة المركزية الذي تحول أخيراً إلى فنادق ودور سكنية للزوار، ومع ذلك احتفظ الحي بعشوائيته خصوصاً بعد مغادرة أغلب سكانها. ويتوقع أن يخضع الحي إلى تنظيم وتطوير يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المدينة لاسيما في الأحياء القريبة من المسجد النبوي الشريف بعد إزالة عدد كبير من الأحياء في الجهة الشرقية لإقامة المشاريع، التي تنفذها شركة رؤى في المنطقتين الجنوبية والشرقية المحاذية للمشروع شرق المسجد النبوي، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية لـ«رؤى المدينة»، وتتضمن حزمة المشاريع إنشاء نفق طريق علي بن أبي طالب بهدف تحسين الحركة المرورية، ويتوقع اكتماله في الربع الثاني من عام 2023. ويسعى مشروع «رؤى المدينة» للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربة زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معتمداً على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة، التي يستدعي إنشاؤها عمل بعض التحويلات على الطرق المتاخمة لمنطقة المشروع، وتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بإثراء تجربة زيارة المدينة المنورة ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.وأوضحت أمانة المدينة لـ«عكاظ» أن دور الأمانة ينحصر في التعاون في جمع مستندات العقارات وحصر البيانات.