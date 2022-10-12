اعتمدت سياسة ضبط التواصل مع عملاء بنك التنمية الاجتماعية تسجيل كلّ المكالمات الهاتفية التي تتم مع العملاء وحماية السجلات من الدخول أو التعديل، كما أقرت السياسة حفظ التسجيلات نشطة لمدة سنة وخاملة لمدة خمس سنوات.وكشفت مسودة سياسة ضبط التواصل مع العملاء، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أنه لا يحق لموظفي بنك التنمية الاجتماعية إنشاء معرّف أو الرد عبر حساباتهم الشخصية على عملاء البنك في منصات التواصل الاجتماعي، وحددت سياسة ضبط التواصل مع عملاء أن جميع أنواع الزيارات تتم عن طريق إدارة متابعة المنشآت ممثلة بوحداتها في الفروع ويتم تحديد وقت الزيارة حسب الاتفاق بين الموظف وعميل البنك.وأوضحت المسودة أن زيارة المشروع تتم حسب النشاط وتنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي وبعطلة نهاية الأسبوع، ويتم التحقق من هدف الزيارة وإبلاغ العميل أثناء التواصل الهاتفي ويتم إرسال تقييم الزيارة من قبل العميل عبر رسائل نصية عن طريق البوابة الإلكترونية ويمنع تداول المعلومات المصنفة سرية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي بما يشمل الرسائل الخاصة.وأقرت المسودة مراعاة حسن الأسلوب أثناء محادثة العميل في جميع الأوقات، وألزمت موظفي البنك وفروعه في المناطق بعدم مشاركة أو نشر أي معلومة سرية، مثل طرح المعلومات عن منتجات مستقبلية وأي معلومات أخرى لم يعلن البنك عنها لعامة الجمهور. ونبهت المسودة بصيغة الإلزام أنه يجب على الموظف التحدث باحترام عن البنك وموظفيه السابقين والحاليين.