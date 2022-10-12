أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة، مشدداً على أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق.وتطرق الأمير فيصل، في تصريحات لـ«العربية» و«الحدث»، إلى الملف اليمني، موضحاً أن المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.وعن الحرب في أوكرانيا، أشار الأمير فيصل إلى أن هناك تبعات اقتصادية كبيرة للحرب في أوكرانيا على العالم، مشدداً على ضرورة إيجاد سبل لإيقاف الحرب.وفي ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، قال الأمير فيصل بن فرحان: «قرار أوبك بلس اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء»، مضيفاً: «دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب».وأضاف: «دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين»، مبيناً أن العلاقة مع واشنطن إستراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية السعودي، أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، وساهم في استقرار المنطقة، مشدداً بالقول: «علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ أن تأسست العلاقة بين البلدين».