أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، الذي يهدف إلى صقل مهارات وكفاءات القادة السعوديين لمواكبة متطلبات رؤية 2030. واختِير 90 قائدًا وقائدة ليلتحقوا بالدفعة الثالثة من البرنامج ضمن حفل أقيم يوم السبت 8 أكتوبر 2022 بفندق فورسيزونز بالرياض.

وافتتح الحفل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر بكلمة للحضور، عبّر من خلالها بالاحتفاء والفخر بالقادة المشاركين وأهمية دورهم في قيادة المملكة نحو الرؤية والتحول وتحقيق مستهدفاتها، ومدى تأثير البرنامج على القادة.

وتضمّن الحفل جلسة حوارية إثرائية بعنوان «القيادة في ظل التحول» مع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحدث من خلالها عن أهمية إدارة التغيير والتحول في مواجهة تحديات رؤية 2030 للمملكة وأساليب القيادة الفعّالة التي تسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية والتطور، كما شارك البرفيسور مارك كوريا عميد في جامعة إيسادي بكلمة تضمّنت دور الجهات الأكاديمية التي شاركت في البرنامج وأسهمت بشكل فعّال في نجاحه وتحقيق أهدافه.

وذكر الرئيس التنفيذي للبرامج في مسك المهندس عمر بن محمد نجار أنَّ برنامج «قادة 2030» يُعد برنامجًا فريدًا من نوعه، حيث بُنيت أهدافه على صعيد عالمي غير مسبوق يبدأ بعملية اختيار متعددة المراحل تمتد إلى 3 أشهر، وتتضمن عدة مقابلات واختبارات لتقييم القدرات والمهارات الشخصية. وتتضمن معايير القبول في البرنامج شروطًا دقيقة، منها أن يكون المتقدم مسؤولًا تنفيذيًا سعوديًا في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة عشر سنوات وأكثر، وأن يملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا.