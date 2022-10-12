في احتفاء متجدد بالثقافة العربية والعالمية انطلاقاً من الشارقة، يلتقي 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، ليشاركوا في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة، في الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، خلال الفترة من 2 وحتى 13 نوفمبر القادم في مركز إكسبو الشارقة.

وتجسيداً لدوره في مدّ جسور الحوار الحضاري بين الشعوب من بوابة الثقافة والمعرفة والتواصل الحي بين النخب الإبداعية في المنطقة والعالم، يحتفي المعرض بإيطاليا ضيف شرف على دورته الجديدة، وينقل لجمهوره وضيوفه من خلال برنامج حافل ومتنوع يغطي محاور الثقافة الإيطالية عبر فعاليات تتوجه إلى مختلف الفئات والاهتمامات، وتقدم صورة شاملة وحية عن المشهد الإيطالي وما يتميز به من غنى حضاري وثقافي وفني.

وفي المؤتمر الصحفي الدي عقدته الهيئة في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، اليوم (الأربعاء)، تحدّث خلاله كلٌ من رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، والقنصل العام لإيطاليا في دبي جوزيبي فينوشيارو، ومنسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني، ومدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني، وبحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام والمثقفين والأدباء.

مشاركة تاريخية للناشرين

وخلال كلمته في المؤتمر، قال أحمد بن ركاض العامري: «حين يُذكر معرض الشارقة الدولي للكتاب يحضر (مشروع الشارقة الثقافي الكبير)، وهذا يجعلنا فخورين كثيراً، لأننا في الشارقة نجني ثمار غرس زرعه عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قبل أكثر من 40 عاماً وظل يرعاه ويعتني به عاماً بعد آخر حتى وصلنا لليوم الذي نجني ثمار هذا الغرس».

وأضاف: «بدأ معرض الشارقة الدولي للكتاب حاضناً لبضع دور نشر ومئات الزوار، وها هو اليوم يستضيف أكبر عدد من الناشرين في تاريخه، بواقع 2213 ناشراً، فأصبح المعرض الأول على مستوى العالم في بيع وشراء حقوق النشر في العام 2021، والوصول إلى هذه المرتبة لم يكن يوماً غاية للشارقة، إلا أن ما وصل له المعرض يعد استحقاق لما بناه صاحب السمو حاكم الشارقة».

تغطية إعلامية متكاملة

بدوره، قال المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «معرض الشارقة الدولي للكتاب يجسد نموذجاً للمشاريع المؤمنة برسائل ثابتة ورؤى حكيمة، فقد ظل منذ أربعين عاماً يتسع ويكبر ويقدم الثقافة الإماراتية والعربية بالصورة التي تليق بها أمام ثقافات العالم».

وتابع: «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ستخصص عبر مختلف قنواتها وإذاعاتها، تغطية صحفية وإعلامية متكاملة، وسلسلة استضافات لأبرز ضيوف المعرض، حيث سيحتوي جناح الهيئة في المعرض على استديوهات مخصصة لقنوات الشارقة والشرقية والوسطى، والثاني لإذاعة الشارقة، ولإذاعة بلس 95، لتغطية مختلف فعاليات المعرض على امتداد فترة انعقاده».

إيطاليا والشارقة.. علاقات راسخة

وقال القنصل العام لإيطاليا في دبي: «نشعر بسعادة لاختيار إيطاليا ضيف شرف للمعرض في دورته الـ41، ففي هذا تأكيد لعمق العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والإمارات على مختلف الصعد، لاسيما في القطاع الثقافي والأدبي».

1298 دار نشر عربية و915 «أجنبية»

من جانبه، استعرض مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، جدول الفعاليات المتعلقة بمشاركة الناشرين في دورة المعرض لهذا العام، حيث يشارك هذا العام في المعرض 1298 دار نشر عربية، و915 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا، ويعرض كل المشاركين ما يزيد على 1.5 مليون عنوان، على مساحة تصل لأكثر من 18 ألف متر مربع.

ويشهد المعرض مشاركة دور نشر من 10 دول تشارك في الحدث للمرة الأولى، هي: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفليبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلاند، وهنغاريا.