صرح المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوغرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(206.340) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (80) متهمًا، منهم (15) مواطنا ومقيما من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.