أعلنت وزارة العدل استفادة 90 ألف شخص من خدمات منصة تراضي سبتمبر الماضي.وأوضحت الوزارة بأن المنصة مكنت المستفيدين من إنهاء خلافاتهم وتسويتها وديّاً وتوثيقها دون الحاجة لزيارة المحاكم؛ إذ يتم ذلك بشكل رقمي «عن بُعد» عبر منصة تراضي، مشيرة إلى أن عدد جلسات الصلح المنعقدة خلال نفس الشهر بلغت نحو 58 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي، مؤكدة بأن المنصة ساهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح، ومكنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونياً.وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن «تراضي» تعد سندات تنفيذ يمكن التقدم بها إلى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاقات المدونة بالوثيقة.وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: Taradhi.moj.gov.sa.