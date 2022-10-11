شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية إعداد خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة. واطلع، خلال ترؤسه بديوان الإمارة أمس اجتماعاً لمناقشة مشاريع التعليم بالمنطقة والخطط المستقبلية لها، بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني ومدير تعليم المخواة علي الجالوق، على مشاريع التعليم بالمنطقة، والمشاريع القائمة التي ستنفذ وفق نُظم متابعة ومراقبة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة.وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الماضية، مع مناقشة المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها والإجراءات المتخذة للمشاريع المتأخرة واستعراض الحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع وضمان دخولها حيز التنفيذ.