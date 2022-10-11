وجّه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بمتابعة ومباشرة حالة الطفل المعاق المعنف فوراً، وذلك من قبل الجهات الأمنية والمختصة، والرفع بها إليه.وشدد الأمير سعود بن نهار، على أهمية حماية حقوق المواطنين تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الجميع وضمانة لازدهار الوطن.وقبضت الجهات الأمنية على معنِّف الطفل، بعد التواصل مع الأم التي ناشدت بحماية ابنها من تعنيف والده.