حذرت أمانة العاصمة المقدسة من مخالفة الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالبناء في المواقع الإنشائية والمخالفات التي قد تنتج عن تنفيذ المشاريع مثل عدم الالتزام بتسوير المواقع تحت الإنشاء، ممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت كخلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، عدم تنظيف الموقع أثناء وبعد الانتهاء من العمل، عدم إزالة مخلفات البناء والحفر، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وأكدت الأمانة أن عقوبات وغرامات مشددة تنتظر المخالفين، مبينةً أنه تم البدء في تنفيذ حملة مكثفة على المواقع الإنشائية، مع تكثيف أعمال الرقابة وتوعية المقاولين وملاك المباني والتحذير من المخالفات وضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح عند تنفيذ المشاريع المختلفة، والتعريف بتبعات المخالفات التي تحدث عند التنفيذ وما قد يترتب عليها من غرامات.وكانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت أخيرا حملة توعوية عن مخالفات البناء، بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن جهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في كافة أرجاء العاصمة المقدسة والحد من المخالفات، والمحافظة على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل النطاق الإشرافي للأمانة.