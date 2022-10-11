أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري أن للمرأة السعودية دوراً كبيراً في تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ ساهمت في مسيرة تحقيق الرؤية التي مهّدت الطريق لسنّ القوانين التي عملت على تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، وقلّصت الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية إضافةً لدعم تمويل الأعمال الحرة وتمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية، والذي أدّى إلى تقدّم مؤشر حصة المرأة في سوق العمل إلى 38%، وقفزت في مؤشر أنشطة الأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي بـ80 نقطة من أصل 100 خلال العامين الماضيين.جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المديرات التنفيذيات «CEO Women» في مصر والذي رعاه رئيس مجلس الوزراء المصري. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتشجيعها على التفوق والتميز في كافة المجالات. وأشارت عسيري إلى أن المرأة السعودية تتبوأ العديد من المناصب القيادية في كثير من القطاعات، وأسهمت بشكل فعّال في مسيرة التنمية.وعلى صعيد الإعلام، أوضحت عسيري أن المملكة زاخرة بالكفاءات النسائية في المجال الإعلامي واللاتي مثلن بلدهن خير تمثيل في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون،وأضافت أن السعودية منحت المرأة كل سبل التمكين، ووضعت السياسات واللوائح الممكنة لذلك، ومن المهم علينا كهيئة منظمة للقطاع أن نسعى مع شركائنا لضمان تطبيق مثل هذه اللوائح وقياس الأثر والفاعلية والتطوير المستمر، والتعاون مع هيئة الصحفيين والجمعيات الإعلامية لمنح المرأة فرصا أكبر في التمثيل والعضويات، والعمل على وضع برامج مشتركة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في مجال الإعلام، ودعم تولّي القيادات النسائية مناصب وأدوار المسؤولية في القطاع، واليوم لدينا كفاءات نفخر بهن في عدة مؤسسات إعلامية رائدة. وتابعت عسيري: رغم الجهود الكبيرة التي نقوم بها لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات إلا أن جزءاً لا بأس به من الخطاب الإعلامي ما زال لا يواكب هذا التطور ويحصر نمطيّة سلبية لا تُراعي إمكاناتها الكبيرة ولا تعكس دورها كشريكة في التنمية.وبيّنت أن الهيئة تعمل مع شركائها في قطاع الإعلام على مسارين، الأول: تحسين الصورة النمطية عن المرأة في المحتوى الإعلامي عن طريق ضوابط المحتوى المشتق من سياسة المملكة الإعلامية، والثاني: خلق الفرص الوظيفية العديدة للمرأة في كافة المجالات وجميع المستويات في قطاع الإعلام.