ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، سكن عمال يعود لأحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها، والذي حولته عمالة وافدة إلى معمل لتحضير المأكولات لذات المطعم، وتوزيعها. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد عدة مخالفات كان أبرزها عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع، ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة، وتخزين نحو 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت مجهزة لتوزيعها، حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة. وتؤكد أمانة عسير باستمرار جولاتها الرقابية وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.