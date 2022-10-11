وجه محافظ محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بمتابعة قضية معاق الطائف المعنف، وبمباشرة الحالة فوراً من قبل الجهات الأمنية والمختصة، والرفع بها إليه.

وأسفرت الجهود عن القبض على معنّف الطفل بعد التواصل مع الأم التي ناشدت حماية ابنها من ذوي الإعاقة من تعنيف والده.

وأكد محافظ الطائف أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يضعان حماية حقوق المواطنين على قائمة الأولويات والاهتمام بهم وسلامتهم تحقيقا للعدالة والمساواة بين الجميع، وضمانة لازدهار هذا الوطن ونموه، داعيا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء على جهودهما المباركة في سبيل راحة المواطنين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يُلبسهما ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخراً للوطن الغالي.