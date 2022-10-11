أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، انتهاء عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الصناعية.

وأوضح المطيري أن المركز الإعلامي للحدث تلقى اليوم (الثلاثاء) عند الساعة العاشرة صباحا، تأكيدا من قائد اللجنة المحلية مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر بن محمد طه، مفاده انتهاء عمليات مكافحة التلوث، مثمنا جهود أعضاء اللجنة المحلية والجهات المساندة في ذلك، مبيّنا أن المزد من التفاصيل ستأتي في بيانات لاحقة.