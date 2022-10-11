أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة إسراء منصور عسيري أن هناك إنجازات تاريخية ومكاسب نوعية حققتها المرأة السعودية في مختلف المجالات، تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهي إنجازات تشعرنا بالفخر والامتنان والتقدير، كلها أسهمت في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق، الأمر الذي أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية، وهو ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.وأضافت خلال مؤتمر عقد أمس (الاثنين) بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان «المديرات التنفيذيات العربيات» أن هذا المؤتمر مهم لتبادل التجارب لتعزيز دور المرأة، لافتة إلى أن القوانين والتشريعات بالمملكة ساهمت ولا تزال تساهم في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة في ممارسة الأعمال.وأوضحت إسراء منصور أن المرأة تبوأت العديد من المناصب القيادية وأسهمت في مسيرة التنمية السعودية منذ عام 2015 وحتى الآن، مشيرة إلى العمل من خلال الهيئة العامة للإعلام المرئي بالمملكة في تحسين الصورة النمطية للمرأة في القطاع الإعلامي، مشددة على أن المملكة منحت المرأة كل سبل التمكين، مشيرة إلى العمل على وضع برامج مشتركة بهدف تحقيق مساواة الفرص في العمل بالمجال الإعلامي.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة الريادية في شتى المجالات، والتي تتناول نقاشات عدة بهدف إبراز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات.