سجّل المؤشر الإيجاري بمنصة سكني انخفاضاً في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية في (24) حياً في الرياض، تراوح بين 1% إلى 46% للصفقات الإيجارية في سبتمبر، مقارنة بالصفقات في أغسطس، من بين 66 حياً من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية أو أكثر على الشقق السكنية، شملت ما يزيد على 38 ألف صفقة إيجارية على الشقق في أحياء الرياض. وجاءت أحياء المربع، الحمراء، الملك فيصل، غبيرة، الصحافة والعمل الأكثر انخفاضاً في متوسط القيم الإيجارية يتجاوز 20%، بينما سجلت باقي الأحياء الـ42، ثباتاً في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع بمعدل يصل إلى 11%، وجاءت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلاً لصفقات الشقق السكنية: حي ظهرة لبن، والورود، وطويق.وكان برنامج «إيجار» أضاف حزمة من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني، تتضمن المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تحوي وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، حيث يمكن استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، كما يمكن الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ، إضافة إلى خاصية «المقارنة» التي تُمكّن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة. يشار إلى أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية دقيقة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب)، في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة.