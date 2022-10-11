عزت أمانة محافظة جدة الإهمال الذي طال متنزه ذهبان البحري الذي افتتح في ذي الحجة من عام ١٤٣٦هـ إلى وجود مطالبات قانونية بين المستثمر القديم والمستثمر الحالي للموقع. وأوضح المتحدث في إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد البقمي لـ«عكاظ» أنه بعد تنفيذ أمانة محافظة جدة لمتنزه ذهبان البحري طرح كفرصة استثمارية للتشغيل والمحافظة على المتنزه، وتمت ترسيته على مستثمر في عام ١٤٣٧هـ. وتابع المتحدث أنه بعد انتهاء العقد أعيد طرح الموقع للاستثمار وتم ترسيته على مستثمر جديد، وبعد تسلمه الموقع نشأت مطالبة قانونية، مؤكداً أن الإجراءات ما زالت قائمة حيال تنفيذ المستثمر الجديد والمستثمر القديم للعقد، وجارٍ العمل على معالجة وضع المتنزه، طبقاً للإجراءات.