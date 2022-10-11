أكد أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالدمام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن قادة البلاد منذ تأسيسها كفلوا الحقوق وأعطوا كل ذي حق حقه دون تمييز أو تفرقة بين مواطن أو مقيم، مشيراً إلى أن لجان إصلاح ذات البين تؤدي عملاً جليلاً وجهوداً كبيرة للإصلاح بين الناس، وجهودهم في هذه القضية لحث أولياء الدم على العفو لوجه الله دون النظر لجنسياتهم، مشدداً على أهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح مما سيكون له أثر كبير على من يعفو وعلى المجتمع بشكل عام.جاء ذلك عند استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أسرة المقيم اليمني سعيد سالم الجريري -رحمه الله- الذين عفوا عن قاتل ابنهم -يمني الجنسية- لوجه الله.