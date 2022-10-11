استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين ناصر الدخيل الله، في مقر السفارة بالعاصمة كوناكري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد سبتي العنزي، والوفد المرافق له، الذي يزور غينيا كوناكري حالياً على هامش البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والأمانة العامة للشؤون الدينية في غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالتنسيق بين السفارة والوزارة في كل ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.