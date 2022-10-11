وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجاً تنفيذياً لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة، بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي، أن البرنامج يهدف لتعزيز مكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب النازحين والمجتمعات المضيفة، وتقديم الرعاية الصحية الأولية في مديرية حيران بمحافظة حجة، مع توفير بيانات إحصائية خاصة بقاعدة بيانات نظام الترصد الوبائي، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والمحاليل الوريدية والمخبرية، وتشغيل مركز الطوارئ وتقديم خدمات التشخيص والعلاج والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية، والترصد الوبائي، إلى جانب مكافحة الوبائيات بالرش الضبابي واليرقي وتوزيع الناموسات، والتخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، مبيناً أن المشروع يستهدف 43.164 فرداً.