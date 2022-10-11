واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.ووزع أمس 1.564 سلة غذائية و1.391 خيمة إيوائية و3.641 ناموسية في مناطق شهداد كوت ونواب شاه ودادو وولاركانا بإقليم السند، واستفاد منها 11.648 فرداً.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والأقاليم.