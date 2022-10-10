أصدر مجلس إدارة شركة مطارات القابضة قراراً بتكليف سليمان بن أحمد البسام رئيساً تنفيذيّاً للشركة بدءاً من 25/ 9/ 2022 إلى 31/ 12/ 2022، وتخويله الصلاحيات المالية والإدارية للرئيس التنفيذي للشركة، إضافة لمهماته مستشاراً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية.
ويعد البسام من الخبرات في قطاع الطيران المدني، وله خبرات وإنجازات وجهود تصل إلى 28 عاماً، شغل خلالها مناصب عديدة؛ إذ عُيِّن مساعداً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات، وكذلك مساعداً لرئيس الهيئة للخدمات المشتركة، ومساعداً لرئيس الهيئة للمطارات، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات (المشاريع، والمطارات، والتقنية)، ومستشاراً لرئيس الهيئة للحوكمة والمشاريع التنفيذية، وتولى قيادة استراتيجية التحول في قطاع الطيران على مستوى السعودية.
وحقق البسام إنجازات عديدة على صعيد المبادرات، مثل قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطاراً من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاق مطار الملك عبدالعزيز بوصفه أكبر مطار في السعودية، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطاراً عبر مركز عمليات رقمي يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، وتأسيس أول مركزين لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات السعودية (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، إضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات السعودية.
وتم اختياره قائداً لفريق الاتصال في قطاع الطيران أثناء جائحة كورونا، كما رأس اللجنة الإشرافية والتوجيهية لمشروع التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى كونه مستشاراً خاصّاً في مجلس المطارات الدولي ACI لمناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتولى إعداد ملف ترشيح السعودية لاستضافة المقر الإقليمي للمجلس، وقد أُعلن مؤخرا فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المركز الإقليمي.
يُذكر أن البسام يحمل شهادة الماجستير في التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، كما حصل على مدار سنوات عمله على العديد من الجوائز، وفي مقدمتها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية؛ لجهوده في قيادة منظومة المواصلات التي ساهمت في إنجاح قمة الـ20، كما اختارته مجلة CNMA ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي للتقنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016.