ويعد البسام من الخبرات في قطاع الطيران المدني، وله خبرات وإنجازات وجهود تصل إلى 28 عاماً، شغل خلالها مناصب عديدة؛ إذ عُيِّن مساعداً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات، وكذلك مساعداً لرئيس الهيئة للخدمات المشتركة، ومساعداً لرئيس الهيئة للمطارات، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات (المشاريع، والمطارات، والتقنية)، ومستشاراً لرئيس الهيئة للحوكمة والمشاريع التنفيذية، وتولى قيادة استراتيجية التحول في قطاع الطيران على مستوى السعودية.

وحقق البسام إنجازات عديدة على صعيد المبادرات، مثل قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطاراً من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاق مطار الملك عبدالعزيز بوصفه أكبر مطار في السعودية، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطاراً عبر مركز عمليات رقمي يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، وتأسيس أول مركزين لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات السعودية (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، إضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات السعودية.