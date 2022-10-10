عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن تثمين المملكة وتقديرها إعلان جمهورية جنوب السودان دعم استضافة المملكة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي تتويجا للعلاقات الإيجابية بين المملكة وجنوب السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي جمعه بنظيره وزير خارجية جمهورية جنوب السودان مييك آيي، في العاصمة جوبا.

وذكر الأمير فيصل بن فرحان أنه ناقش مع وزير خارجية جنوب السودان الشراكة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر في الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المحادثات التي تمت خلال زيارته الرسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والأمن، وكذلك مناقشة مسألة خارطة الطريق والمهمات المتبقية بموجب اتفاقية السلام التي تم تفعيلها، مع أهمية أن يكون حل النزاعات بالطرق السلمية.

من جانبه، رحب وزير خارجية جمهورية جنوب السودان بوزير الخارجية، واصفاً زيارته الرسمية إلى جوبا بالتاريخية في ظل التوترات التي يشهدها العالم، موضحاً أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع المملكة لإحداث توازن في ظل رواج الاستقطابات حول العالم، وأن المملكة تمثل نموذجاً فريداً من نوعه بسماتها وقدراتها النوعية.

وذكر مييك آيي أن جمهورية جنوب السودان تتمتع بتنوع جغرافي ولديها إمكانات عالية في مجال الزراعة والاستثمار، وأنها تسعى لإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار، وهم فخورون بمواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى جانب خطة السلام.