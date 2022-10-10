أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين، وذلك بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار التسهيلات التي تقدمها السعودية لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الحج والعمرة اليوم (الاثنين) بمقر سفارة السعودية في القاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأعرب الربيعة خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأخيهما رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة «نسك» (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرهما من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

وتحدث الدكتور الربيعة عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومزودي الخدمات من القطاع الخاص في البلدين من خلال التحول الرقمي، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.