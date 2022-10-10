كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة «أبشر» فإنه لا يمكن استلامها بالحضور إلى أحد مكاتب «الأحوال»، بل على المستفيد التواصل مع البريد السعودي «سبل».

وأكدت أنه يمكن تجديد بطاقة الأحوال في منطقة مغايرة للمنطقة التي تم إصدارها فيها، كما أنه يمكن تجديدها من خلال منصة «أبشر» باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى منصة «أبشر» والضغط على خيار «خدمات» من تبويب «خدماتي»، ثم اختيار «الأحوال المدنية»، والضغط على أيقونة «تجديد الهوية الوطنية»، ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة الشخصية ورفعها وفق المطلوب، ثم اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن مدة إصدار بطاقة الهوية بعد تجديدها تبلغ خمسة أيام عمل كحد أقصى، فيما يمكن الاحتفاظ ببطاقة الهوية القديمة بعد استلام البطاقة الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم فرض غرامة مقدارها 100 ريال بعد انتهاء بطاقة الأحوال دون تجديدها، فيما لا يترتب فرض غرامة أخرى في حال السداد والتأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية.