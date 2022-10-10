قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدين بتأشيرة زائر من الجنسيتين التشادية والنيجيرية بمحافظة جدة بحوزتهما 9.560 كيلوغرام من مادة الكوكائين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.