الوافدان بعد القبض عليهما (مكافحة المخدرات)
الوافدان بعد القبض عليهما (مكافحة المخدرات)
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«عكاظ» (جدة)
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدين بتأشيرة زائر من الجنسيتين التشادية والنيجيرية بمحافظة جدة بحوزتهما 9.560 كيلوغرام من مادة الكوكائين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.