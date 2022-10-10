«مكافحة المخدرات»: القبض على شخصين بحوزتهما 9.560 كغم من مادة الكوكائين أخبار الاثنين 10 أكتوبر 2022 16:40 «عكاظ» (جدة) 50 مشاهدة الوافدان بعد القبض عليهما (مكافحة المخدرات) -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدين بتأشيرة زائر من الجنسيتين التشادية والنيجيرية بمحافظة جدة بحوزتهما 9.560 كيلوغرام من مادة الكوكائين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > مكافحة المخدرات الكوكائين المخدر الكوكايين المخدر