تشارك «السعودي الألماني الصحية» في «ملتقى الصحة العالمي 2022» لاستعراض مسيرتها التحولية وتسليط الضوء على أحدث التطورات في خدماتها وابتكاراتها في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، حيث ستحمل منصتها شعار «نرعاكم كأهالينا». ويستقطب المعرض الذي يقام في الرياض أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 250 شركة في 30 دولة.

ويعد «ملتقى الصحة العالمي» أحد أكبر المنصات للقاء المتخصصين في المجال الصحي في المملكة، حيث سيُعقد لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «التحول في القطاع الصحي». ويقام هذا المعرض برعاية وزارة الصحة في السعودية وتنظمه شركة «إنفورما ماركتس»، وسيُعقد حضورياً للمرة الأولى منذ جائحة «كوفيد-19».

وقال الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية» مكارم صبحي بترجي: «تسرنا المشاركة في «ملتقى الصحة العالمي 2022»، وتأتي مشاركتنا تماشياً مع إدراكنا لأهمية الاستثمارات في نظام الرعاية الصحية في السعودية ودورها في تمهيد الطريق لتحقيق قطاع صحي مزدهر».

وأضاف: «نتطلع إلى توفير أعلى معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030». ونعمل وفق رؤية محددة للارتقاء بمعايير خدمات الرعاية الصحية وتقديم الحلول المتطورة والمبتكرة للمرضى. وافتتحنا أخيراً مستشفياتٍ ومراكز طبية جديدة في إطار إستراتيجيتنا التوسعية وللمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية على الصعيد الوطني. وتهدف مستشفيات «السعودي الألماني الصحية» إلى تعزيز حضورها ودعم تنمية قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة».

وتعكس مشاركة «السعودي الألماني الصحية» في هذا المعرض التزامها بتطوير قطاع الرعاية الصحية في السعودية. وتستعرض المجموعة خلال المعرض بعضاً من أحدث إنجازاتها كجزء من مساهماتها الكبيرة في المجال الطبي، إضافة إلى مشاريعها التوسعية في الرياض وأبها، ومرافق المستشفيات الجديدة في مكة المكرمة وحي الجامعة. كما تسلط «السعودي الألماني الصحية» الضوء على حلول الرعاية الصحية الحديثة والمبتكرة المقدمة في هذه المرافق. وقد تعاونت المجموعة مع «مايو كلينيك»، لتصبح واحدة من الشركات القليلة في الشرق الأوسط التي أصبحت جزءاً من شبكة «مايو كلينيك» للرعاية الصحية.

كما تعرض «السعودي الألماني الصحية» جراحة استبدال مفصل الورك والركبة بواسطة الروبوت، وهي الأولى من نوعها تقدمها شركة خاصة للرعاية الصحية في السعودية. وتسهل هذه التقنية الجراحة الروبوتية عالية الدقة وذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي مع نتائج سريرية محسنة وتقليل الحاجات للمراجعات المستقبلية. كما تسلط «السعودي الألماني الصحية» الضوء على التزامها بمنح الأولوية لرضا المرضى من خلال الاستفادة من خبرة فرق الطوارئ متعددة التخصصات لتقديم رعاية الطوارئ على مدار الساعة باستخدام التقنيات المبتكرة والمتقدمة تحت شعار الطوارئ «رعاية أفضل وأقرب إليك».

وقد عاد «ملتقى الصحة العالمي» في أكتوبر بشكل حضوري بعد عامين من عقده بشكل افتراضي، ليعمل كأفضل منصة تجمع تحت سقف واحد أبرز الباحثين والخبراء في قطاع الرعاية الصحية. ويسلط المعرض الضوء على التحول الإيجابي والنوعي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.