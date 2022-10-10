قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما مبلغ 583,700 ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.