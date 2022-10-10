جدة: القبض على مقيمين لجمعهما الأموال وتحويلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة أخبار الاثنين 10 أكتوبر 2022 13:43 «عكاظ» (جدة) 5 مشاهدة الأمن العام -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما مبلغ 583,700 ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > دوريات الأمن في جدة القبض على مقيمين في جدة تحويل الأموال للخارج تحويل الأموال بطرق غير مشروعة