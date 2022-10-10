أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 226 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 110 حالات، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 817,838 حالة، من بينها 3790 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1194 في الرياض، و500 في جدة، و376 في المدينة المنورة، و147 في مكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 804,679 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9369 حالة وفاة.