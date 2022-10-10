رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 220 إعلاناً مخالفاً لـ 143 معلناً مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر «موثوق».واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحالت المنشآت التجارية المخالفة للجهة المختصة، منوهة لعموم المنشآت بعدم التعامل مع غير المرخصين حتى لا تكون عرضة للجزاءات.وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصاً منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة. وطالبت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، وحثت المستهلكين على التعاون والإبلاغ عن المخالفين.وكشف مصدر لـ«عكاظ» 6 حالات لا يحتاج فيها الفرد إلى إصدار رخصة موثوق، وتتمثل الحالات في تصوير الحياة اليومية وما يفضله الفرد من أطعمة غذائية وثياب وغيـرها، قوائم سـفـر للسيـاح التي لا يتقاضى فيها الفرد مقابلها مردود مادي أو عيني، وتشمل الحالات أيضاً وسيط عقـاري مرخص من هيئة العقار يروج لعقـارات تحـت الإدارة، أو حسابات تـقـيـيم المطاعم والمقاهي. كما لا يتم إصدار الرخصة بالنسبة للأسـر المنتجة أو التي تسوّق للمنتجات الخاصة، في حين يلزم الفرد بإصدار الرخصة في حال أخذ مقابل عيني أو مادي مثل هدايا وغيره من جهات تجارية مستفيدة.وكان نظام ترخيص (موثوق) استحوذ على اهتمام الجميع الذين سبق أن طالبوا بتنظيم سوق الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنطلق الخدمة التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على منصات التواصل، ليصبح «موثوق» إلزامياً لمزاولة الإعلانات للأفراد، وقيمة الترخيص موثوق 15 ألف ريال، وتستمر مدته لـ3 سنوات.ويشترط في كل الحالات إصدار ترخيص موثوق للأفراد، ولا يغني التعاقد مع شركة دعاية وإعلان عن الرخصة، وفي حال تقديم محتوى إعلاني للشركة أو التسويق والإشارة، يجب إصدار ترخيص العمر المسموح له بإصدار رخصة موثوق، 18 سنة فما فوق، ولا يمكن نقل ملكية الترخيص لشخص آخرويشمل ترخيص موثوق كافة منصات التواصل الاجتماعي: (تويتر، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، سناب شات، فيسبوك)، فيما يلزم المعلن خارج المملكة باستخراج ترخيص موثوق، ولا يستوجب الحصول على ترخيص موثوق لمن ينشر مسابقات من خلال منصات التواصل بشرط ألا يكون لغرض إعلاني مع التقيد بالأنظمة المعمول بها، ويلزم كل حساب يقدم توصيات للمطاعم والمقاهي أو تغطي الخصومات إصدار ترخيص موثوق.وبيّن المستشار القانوني عبيد أحمد العيافي أن المعلن بدون ترخيص (موثوق) يواجه وفقاً لنظام المطبوعات والنشر كون الترخيص يخص النشر الإلكتروني في المادة 38 الفقرة الأولى التي نصت بأنه أي شخص يخالف أحكام النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال حتى لو كان من صغار المعلنين.