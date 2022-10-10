استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.